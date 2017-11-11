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В Ереване гражданин упал с Давидашенского моста


В МЧС РАв 09:48 часов 11 ноября поступило сообщение, что с Давидашенского моста в Ереване упал гражданин.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехали боевой расчет и оперативная группа НЦКУ.

МЧС предоставит дополнительную информацию.

 



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