В Ереване гражданин упал с Давидашенского моста

В МЧС РАв 09:48 часов 11 ноября поступило сообщение, что с Давидашенского моста в Ереване упал гражданин.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехали боевой расчет и оперативная группа НЦКУ.

МЧС предоставит дополнительную информацию.