Европейские индексы снизились - 10-11-17

МОСКВА, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.42% и составил 13127.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 5380.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.68% и составил 7432.99 пункта, российский MICEX снизился на 0.66% и составил 2169.26 пункта, а RTSI снизился на 0.10% и составил 1159.35 пункта.