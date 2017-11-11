Европейские индексы снизились - 10-11-17
МОСКВА, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.42% и составил 13127.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 5380.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.68% и составил 7432.99 пункта, российский MICEX снизился на 0.66% и составил 2169.26 пункта, а RTSI снизился на 0.10% и составил 1159.35 пункта.
- 11:04 В Ереване гражданин упал с Давидашенского моста
- 10:58 Европейские индексы снизились - 10-11-17
- 10:56 Американские индексы - 10-11-17
- 10:55 Цены на цветные металлы - 10-11-17
- 10:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 10-11-17
- 10:53 Цены на нефть снизились - 10-11-17
- 10.11-21:53 В полицию Армении с повинной обратился мужчина, который разыскивался Самарскими правоохранительными органами
- 10.11-21:32 Из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 12
- 10.11-20:59 Предстоящие на 11 ноября мероприятия
- 10.11-20:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-17
- 10.11-20:37 Азиатские индексы - 10-11-17
- 10.11-20:25 В музее Победы в Москве состоялась церемония открытия бронзового бюста маршала Баграмяна
- 10.11-18:55 В правительстве обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри
- 10.11-18:40 Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
- 10.11-18:24 Азербайджан всегда старается не соблюдать соглашения о прекращении огня: Эдвард Налбандян
- 10.11-18:13 Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
- 10.11-18:05 Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы, сообщили СМИ
- 10.11-17:46 Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе
- 10.11-17:44 Одре Азуле утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО
- 10.11-17:22 Кремль назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
- 10.11-17:11 ВМС Южной Кореи примут участие в учениях США в Японском море
- 10.11-16:56 Молдова хочет перенять армянский опыт преподавания шахмат в школах: президент Молдовы
- 10.11-16:47 Сотрудники парламента Каталонии устроили акцию в поддержку регионального спикера
- 10.11-16:47 Армения ожидает от Израиля признания Геноцида армян: интервью Эдварда Налбандяна
- 10.11-16:37 Республики Арцах должна участвовать во всех раундах переговоров по урегулированию конфликта: Ашот Гулян
- 10.11-16:28 Состоялось заседание правительства Арцаха, посвященное обсуждению проекта государственного бюджета на 2018-ый год
- 10.11-16:26 У премьер-министра Армении обсуждены вопросы, касающиеся работ в национальном парке «Севан» и выполнения данных поручений
- 10.11-16:20 Случаи искусственного прерывания беременности в военном госпитале: возбуждено уголовное дело
- 10.11-16:14 Мэй: определение точного времени Brexit не оставляет сомнений в его реализации
- 10.11-15:52 Президент Молдовы сразу почувствовал аромат армянского коньяка: вместе с супругой Додон посетил Ереванский коньячный завод
- 10.11-15:51 Ученые рассказали, как алкоголь влияет на способность стать отцом
- 10.11-15:44 Кобзон раскрыл подробности смерти Михаила Задорнова
- 10.11-15:27 Dolce & Gabbana начнут продавать макароны
- 10.11-15:18 Disney анонсировал новую трилогию о "Звездных войнах"
- 10.11-15:09 Конечным пунктом маршрута аэропорт «Звартноц»-Ереван станет станция метро «Еритасардакан»
19:45, 06.11.2017
Просмотрели 1498 раз Штат Индиана признал Геноцид армян
16:10, 04.11.2017
Просмотрели 1466 раз Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли
12:24, 05.11.2017
Просмотрели 1265 раз Чувство безнаказанности за преступления против армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру» - делегация РА в ЮНЕСКО
13:45, 04.11.2017
Просмотрели 1206 раз Зоны конфликтов должны быть включены в международные экологические программы – ПА Евронест приняла резолюцию
12:17, 04.11.2017
Просмотрели 1032 раз Бако Саакян принял руководителей ряда ведущих банков РАво главе с председателем ЦБ