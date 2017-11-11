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На родине ценят нас всех – Элен Азарян советует сирийским армянкам не устремлять взор на другие страны


Обустроившиеся в Армении женщины  не  должны  устремлять взор на  другие  страны. Они могут почувствовать руку помощи  и добиться успехов  на  родине. С этим советом Элен Азарян – бизнесвумен, начавшая свой  путь в Ереванском политехническом институте и дошедшая до клиники в  Кувейте, где  открыла свой  медицинский центр, достигла успехов там и на родине. Она поделилась историей успеха с сирийскими армянками на встрече «Душевная беседа женщин».

Арменпресс представляет историю успешной  женщины.

Фото: Мхитара Хачатряна

Будущий  врач из Политехнического

Училась я  в  Армении, в Национальном политехническом университете, но  всегда стремилась к  медицине. После  окончания  политехнического университета для  меня  самым доступным был университет «Айбусак. Окончив  его, я получила квалификацию врача-косметолога. В 1993г. вышла  замуж и уехала с мужем в Кувейт.

Армянка, к которой кувейтцы стоят в очереди

В Кувейте  мне  выделили кабинет в  подвальном этаже, а на 3-м этаже  был кабинет самого известного в  стране  дерматолога. Как-то он увидел в окно очередь и заметил, что кувейтцы не любят стоять в очереди. Он поинтересовался, к  кому  так  много желающих. Оказалось – к врачу-армянке из Армении.

Врачс «золотыми» пальцами

Потокпациентовтолькоувеличивался. Как-то журналист попросил у  меня интервью. Но времени у  меня  не  было,  я попросила его пока поговорить с ожидающими приема. Он поговорил с женщиной, которую я  вывела из тяжелого состояния. Она и охарактеризовала меня - врачс «золотыми» пальцами. Это распространилось по всему  Кувейту.

Возвращение  на  родину

Со временем я поняла, что мне  необходима  переподготовка как дерматолога-венеролога. Вернулась на родину, продолжила образование. Но по своему  характеру, мне  надо заниматься несколькими вещами. Родилась идея о создании медицинского центра «Гелиос» (латинский  эквивалент Элен).   Очень помог муж. 

Здоровье  и красота должны  существовать параллельно

Уже 23 года «Гелиос» признан и уважаем в Кувейте  как  армянский центр. В Армении первый  корпус «Гелиоса» открылся в 2007г., второй – в 2010г., третий – в 2016-ом. Вначале  была создана лаборатория по эстетической  медицине и дерматологии, потом к  нам присоединились гинеколог, невропатолог и др. специалисты, которые  необходимы тем, кто хочет сохранить здоровье  и красоту. 

Я убеждена: нет здоровой  кожи без здорового организма, Здоровье  и красота должны  существовать параллельно. Затем открылся кабинет по проблемам стоп, педикюра. Предлагаемые  услуги полностью соответствуют мировым стандартам. 

Армянские  женщины  Востока

После  открытия  центра  я четко уяснила, что мне  нужно, и это придало мне  уверенности. Хочу, чтобы  все  женщины  были такими. Сириские  армянки не  должны  искать за рубежом то, что можно найти в  Армении. Восточные женщины прошли тяжелый  путь. Здесь выдалась возможность найти утешение, понять, что они не одни. В Армении ценят и ждут всех армян – сирийских, иранских и др.

По мнению Элен Азарян, уже  18 лет живущей в  Армении, подобные истории успеха действительно вдохновляют. «Видя чужой  успех, всегда спрашиваешь себя – а  почему  не  я, ведь и я  могу. Элен мечтала и осуществила свою мечту – благодаря вере и трудолюбию. Элен и многие  сирийские  армяне, которые по своей  воле  и с удовольствием приехали в  Армению, хотят закрепить свое  желание  успехами», - сказала армянка из Сирии.

Участвовавшая во встрече  представитель МиндиаспорыШушаникГаспарян  также уверена, что история  успеха этой  женщины сподвигнет сирийских армян начать свое  дело в  Армении – сердце  мирового армянства.

 



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