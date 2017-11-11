На родине ценят нас всех – Элен Азарян советует сирийским армянкам не устремлять взор на другие страны

Обустроившиеся в Армении женщины не должны устремлять взор на другие страны. Они могут почувствовать руку помощи и добиться успехов на родине. С этим советом Элен Азарян – бизнесвумен, начавшая свой путь в Ереванском политехническом институте и дошедшая до клиники в Кувейте, где открыла свой медицинский центр, достигла успехов там и на родине. Она поделилась историей успеха с сирийскими армянками на встрече «Душевная беседа женщин».

Арменпресс представляет историю успешной женщины.

Фото: Мхитара Хачатряна

Будущий врач из Политехнического

Училась я в Армении, в Национальном политехническом университете, но всегда стремилась к медицине. После окончания политехнического университета для меня самым доступным был университет «Айбусак. Окончив его, я получила квалификацию врача-косметолога. В 1993г. вышла замуж и уехала с мужем в Кувейт.

Армянка, к которой кувейтцы стоят в очереди

В Кувейте мне выделили кабинет в подвальном этаже, а на 3-м этаже был кабинет самого известного в стране дерматолога. Как-то он увидел в окно очередь и заметил, что кувейтцы не любят стоять в очереди. Он поинтересовался, к кому так много желающих. Оказалось – к врачу-армянке из Армении.

Врачс «золотыми» пальцами

Потокпациентовтолькоувеличивался. Как-то журналист попросил у меня интервью. Но времени у меня не было, я попросила его пока поговорить с ожидающими приема. Он поговорил с женщиной, которую я вывела из тяжелого состояния. Она и охарактеризовала меня - врачс «золотыми» пальцами. Это распространилось по всему Кувейту.

Возвращение на родину

Со временем я поняла, что мне необходима переподготовка как дерматолога-венеролога. Вернулась на родину, продолжила образование. Но по своему характеру, мне надо заниматься несколькими вещами. Родилась идея о создании медицинского центра «Гелиос» (латинский эквивалент Элен). Очень помог муж.

Здоровье и красота должны существовать параллельно

Уже 23 года «Гелиос» признан и уважаем в Кувейте как армянский центр. В Армении первый корпус «Гелиоса» открылся в 2007г., второй – в 2010г., третий – в 2016-ом. Вначале была создана лаборатория по эстетической медицине и дерматологии, потом к нам присоединились гинеколог, невропатолог и др. специалисты, которые необходимы тем, кто хочет сохранить здоровье и красоту.

Я убеждена: нет здоровой кожи без здорового организма, Здоровье и красота должны существовать параллельно. Затем открылся кабинет по проблемам стоп, педикюра. Предлагаемые услуги полностью соответствуют мировым стандартам.

Армянские женщины Востока

После открытия центра я четко уяснила, что мне нужно, и это придало мне уверенности. Хочу, чтобы все женщины были такими. Сириские армянки не должны искать за рубежом то, что можно найти в Армении. Восточные женщины прошли тяжелый путь. Здесь выдалась возможность найти утешение, понять, что они не одни. В Армении ценят и ждут всех армян – сирийских, иранских и др.

По мнению Элен Азарян, уже 18 лет живущей в Армении, подобные истории успеха действительно вдохновляют. «Видя чужой успех, всегда спрашиваешь себя – а почему не я, ведь и я могу. Элен мечтала и осуществила свою мечту – благодаря вере и трудолюбию. Элен и многие сирийские армяне, которые по своей воле и с удовольствием приехали в Армению, хотят закрепить свое желание успехами», - сказала армянка из Сирии.

Участвовавшая во встрече представитель МиндиаспорыШушаникГаспарян также уверена, что история успеха этой женщины сподвигнет сирийских армян начать свое дело в Армении – сердце мирового армянства.