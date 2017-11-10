В полицию Армении с повинной обратился мужчина, который разыскивался Самарскими правоохранительными органами
В результате мероприятий и разъяснительной работы, проведенных сотрудниками Канакер-Зейтунского отдела Полиции РА, 9 ноября в 14:10 в Полицию явкой повинной обратился Эдгар Г., 1989 г.р., который с 16 октября разыскивался УМВД России по Самарской области по обвинению по пункту «Б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.
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