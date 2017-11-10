Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-17

ЕРЕВАН, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 ноября, курс доллара США вырос на 1.07 драмa и составил 487.29 драм. Курс евро вырос на 4.31 драмa и составил 568.08 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 8.23 драм. Курс британского фунта вырос на 2.04 драмa и составил 640.69 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 188.01 драмa и составила 20128.62 драм. Цена серебра выросла на 2.07 драмa и составила 267.9 драм. Цена платины выросла на 157.19 драмa и составила 14632.73 драм.