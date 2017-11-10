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Азиатские индексы - 10-11-17


ТОКИО, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.82% и составил 22681.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.70% и составил 1800.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3432.67 пункта, а HANG SENG снизился на 0.05% и составил 29120.92 пункта.



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