Азиатские индексы - 10-11-17

ТОКИО, 10 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.82% и составил 22681.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.70% и составил 1800.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3432.67 пункта, а HANG SENG снизился на 0.05% и составил 29120.92 пункта.