Из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 12

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 9 и 10 ноября, раскрыто 12.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также по 7 случаев мошенничества и незаконной вырубки деревьев, 4 случая кражи, 2 случая хулиганства, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, умышленного уничтожения имущества, незаконного предпринимательствя или лжепредпринимательства и злоупотребения должностными полномочиями, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 3 ДТП: 1 человек погиб, 2 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.