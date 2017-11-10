В музее Победы в Москве состоялась церемония открытия бронзового бюста маршала Баграмяна

В Музее Победы в Москве 10 ноября состоялось торжественное открытие бюста Маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна. Бюст - это дар, который Республика Армения сделала Российской Федерации, приурочив это событие к 120-летию выдающегося советского полководца, сына армянского народа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, отныне бронзовый бюст Ивана (Ованнеса) Баграмяна украсит пантеон полководцев Победы в главном пространстве музея, который хранит память о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны.

Открытие бюста состоялось при участии министра обороны Армении Вигена Саргсяна и заместителя министра обороны России Александра Фомина, посла Армении в России Вардана Тоганяна, потомков полководцев Победы, а также российских деятелей науки и культуры и представителей армянской общины Москвы.

В рамках мероприятия прозвучали произведения великого армянского композитора Комитаса в исполнении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением капитана 1 ранга А.А.Карабанова.

Под куполом зала Славы музея состоялась также демонстрация свето-звуковой инсталляции «Дорога к Победе», повествующей об основных вехах Великой Отечественной войны и о цене, которую заплатили дружественные народы бывшего Советского Союза.

Инициатором установки бюста маршала Баграмяна стало посольство Армении в России. Авторы бронзового памятника – Мисак Мелконян и Ашот Татевосян.