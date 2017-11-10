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В правительстве обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри


Во время состоявшегося у премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, речь шла о предусмотренных графиком строительных работах по улучшению инфраструктур.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества с частным сектором в процессе осуществления программы, привлечения инвестиций, выполняемых в рамках инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри» и дальнейших работ. 

Глава правительства поручил ответственным осуществлять строительные работы, строго соблюдая установленный график.



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