В правительстве обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри

Во время состоявшегося у премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, речь шла о предусмотренных графиком строительных работах по улучшению инфраструктур.

Были также обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества с частным сектором в процессе осуществления программы, привлечения инвестиций, выполняемых в рамках инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри» и дальнейших работ.

Глава правительства поручил ответственным осуществлять строительные работы, строго соблюдая установленный график.