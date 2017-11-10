Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии

Делегация во главе с вице-премьером, министром международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриеляном 10 ноября в Москве приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, был обсужден ряд вопросов углубления экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС, в том числе проект «Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе» и другие вопросы.