Азербайджан всегда старается не соблюдать соглашения о прекращении огня: Эдвард Налбандян

Азербайджан всегда старается не соблюдать соглашения о прекращении огня и даже поставить под вопрос тот факт, что эти соглашения действуют. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью Общественной вещательной корпорации Израиля.

«Что касается нарушений прекращения огня, и, кстати, это также позиция трех стран-сопредседателей, т.е. международного сообщества, включая Армению, то она заключается в том, что нужно уважать трехсторонние соглашения о прекращении огня, достигнутые между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией в 1994-1995 гг. без ограничений по времени. Азербайджан всегда старается не соблюдать соглашения о прекращении огня и даже поставить под вопрос тот факт, что эти соглашения действуют.

В этом разница между нашей позицией и позицией Азербайджана. Более того, международное сообщество через трех сопредседателей выдвигает предложения о создании механизма расследования нарушений соглашений о прекращении огня. Армения поддерживает предложение о создании механизма расследования нарушений прекращения огня, которое могло бы служить механизмом предотвращения. Азербайджан же отвергает создание этого механизма, поэтому позиция трех стран-сопредседателей. Конечно, сопредседатели являются посредниками и не всегда могут публично высказывать свое мнение об этом. Тем не менее, они всегда говорят, что сторона, которая отказывается создавать этот механизм предотвращения, несет ответственность за все нарушения режима прекращения огня», - подчеркнул Налбандян.

Глава МИД добавил, что Армения никогда не просит дружественных стран-партнеров поддерживать Армению против кого-либо, в том числе против Азербайджана.

«В вопросе Нагорного Карабаха наши ожидания заключаются в поддержке и соответствии с позицией международного сообщества. Международное сообщество предоставило мандат трем сопредседателям Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции - стать посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Это уникальная ситуация, когда Соединенные Штаты, Россия и Франция на уровне президентов этих стран приняли пять заявлений о том, как можно было бы решить конфликт очень подробным образом с помощью конкретных принципов и конкретных элементов, разработанных как единое целое, И позиция Армении соответствует позиции стран-сопредседателей, следовательно, позиции международного сообщества», - отметил министр.

Он подчеркнул, что позиция международного сообщества по карабахскому вопросу выражена в пяти заявлениях президентов трех стран-сопредседателей, и очень четко сказано, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен решаться путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха, который будет иметь международную юридически обязательную силу, в том числе для Азербайджана.

«Это позиция международного сообщества, и мы выражаем нашу поддержку этой позиции, а Азербайджан этого не делает», - подчеркнул Эдвард Налбандян.