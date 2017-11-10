Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы, сообщили СМИ

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель вышла из тюрьмы, заплатив залог в размере 150 тысяч евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она может оставаться на свободе до рассмотрения дела по существу при соблюдении определенных условий: ей запрещено покидать территорию Испании, у нее изъят паспорт, она должна раз в неделю являться в суд.

Деньги на выплату залога для Форкадель нашла общественная организация "Каталонская национальная Ассамблея" (КНА), выступающая за независимость Каталонии. Ее лидер Жорди Санчес также находится в заключении по обвинениям в мятеже. Как пояснили в организации, деньги на залог поступили из "кассы взаимопомощи" КНА.