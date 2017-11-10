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Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе


Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе из-за поврежденных голосовых связок, как передает Арменпресс, об этом сообщила она в своем Instagram.

Изначально Шакира отменила концерт в немецком Кельне 8 ноября. Затем она написала, что надеялась на то, что сможет восстановить голос до запланированного на пятницу концерта в Париже.

"Последние несколько дней я посвятила тому, чтобы вылечить голосовые связки. Я очень надеялась поправиться и спеть в Париже. Тем не менее, к моему огорчению, это оказалось невозможно, и мои доктора посоветовали поберечь голос", — написала певица.

Шакира сообщила, что отменяются ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме. "Мы работаем над тем, чтобы утвердить новые даты", — добавила она.

 

 



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