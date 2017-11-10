Одре Азуле утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО

Бывший министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одре Азуле утверждена в пятницу на посту генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Как передает корреспондент ТАСС из парижской штаб-квартиры организации, за это решение высказалось большинство участников сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

45-летняя представительница Франции сменит на этом посту болгарского дипломата и ученого, академика Ирину Бокову, которая возглавляла одну из крупнейших международных структур с 2009 года. Азуле заявила, что намерена укреплять доверие к организации. По ее словам, главная задача ЮНЕСКО - "работать над созданием устойчивого мира".

ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций. Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский.





