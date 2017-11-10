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Кремль назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи


Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 13 ноября обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Тринадцатого ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня также обсуждение широкого круга двусторонних вопросов – в частности, перспектив укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетической сфере.

 

 



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