ВМС Южной Кореи примут участие в учениях США в Японском море

Боевые корабли ВМС Южной Кореи присоединятся к кораблям ВМС США в ходе масштабных учений в акватории Японского моря у побережья Корейского полуострова, как передает Арменпресс, об этом южнокорейские СМИ со ссылками на официальные источники.

В учениях со стороны Южной Кореи примут участие три эсминца и четыре корабля сопровождения.

Как сообщалось, учения пройдут 11-14 ноября. В них будут задействованы три авианосные ударные группы ВМС США, включая американские атомные авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".

По официальным данным ВМС США, в учениях кроме трех авианосцев могут принять участие около 20 крейсеров и эсминцев и несколько ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", а также около 200 самолетов и вертолетов палубной авиации.