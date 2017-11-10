Сотрудники парламента Каталонии устроили акцию в поддержку регионального спикера

Порядка ста сотрудников различных департаментов парламента Каталонии устроили в пятницу акцию в поддержку регионального спикера Карме Форкадель и еще нескольких депутатов, дававших ранее показания в Верховном суде Испании. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, работники парламента сели на ступеньках главной лестницы в здании каталонской палаты с плакатами, на которых было написано: "Свобода политическим заключенным". Акция проходила в тишине.

В четверг Верховный суд Испании принял решение о заключении Форкадель под стражу с правом выхода под залог в €150 тыс. Четверым другим членам руководящего органа каталонской палаты разрешено оставаться на свободе под залог в €25 тыс. Еще одному депутату удалось избежать возможного задержания без необходимости внесения денежных средств. Прокуратура, которая обвиняет парламентариев в бунте, мятеже и растрате, настаивала на заключении под стражу четырех из шести политиков, входящих в состав руководства парламента, в том числе Форкадель.





