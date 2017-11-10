Армения ожидает от Израиля признания Геноцида армян: интервью Эдварда Налбандяна

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян дал интервью Общественной вещательной корпорации Израиля об ожиданиях официального признания Израилем Геноцида армян, нагорно-карабахского конфликта, отношений с Ираном и Израилем и т.д. Арменпресс приводит интервью Налбандяна полностью:

- В связи с Вашим визитом могу сказать, что редкое явление, когда глава МИД Армении посещает Израиль.

- Скорее, я бы сказал, что министр иностранных дел Израиля очень редко гостит в Армении. Все министры иностранных дел Армении посещали Израиль. Я почти 10 лет был послом Армении в Израиле, так что это не первый мой визит в Израиль. Я всегда очень рад вернуться в Иерусалим.

Данный визит я совершил по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Биньямина Нетаньяху. Это был короткий визит, но очень насыщенный. У меня были встречи с премьер-министром Нетаньяху, министром регионального сотрудничества Анегби, министром по делам Иерусалима и национального наследия Зеэвом Элькиным, председателем вашего парламента Юлием Эдельштейном, а также с заместителем председателя парламента Тали Плосков, которая также является председателем парламентской группы дружбы Армения-Израиль.

У меня была возможность встретиться с Армянским патриархом. У нас очень важное, многовековое армянское присутствие в Иерусалиме. Как всегда, я воспользовался возможностью посетить Яд Вашем и воздать дань уважения памяти жертв Холокоста.

Как я уже сказал, это мое не первое посещение в Яд Вашем. Яд Вашем в Иерусалиме и Цицернакаберд в Ереване учат всех нас, и особенно такие народы, как еврейский и армянский, которые пострадали, прошли через ужасы геноцида, что у нас есть моральное обязательство присоединить наши усилия по борьбе с новыми геноцидами, новыми преступлениями против человечества.

- В этом контексте я хотел бы спросить, каковы ваши ожидания от Израиля относительно признания Геноцида армян. Вы удовлетворены текущей ситуацией? Это тема была затронута во время ваших встреч здесь, в Израиле?

- Да, была, и она всегда является частью повестки нашего диалога. Как я уже сказал, обе страны прошли через ужасы геноцида. Многие ученые, многие политики считают, что в случае адекватного осуждения Геноцида армян, возможно, было бы возможно предотвратить Шоа и другие геноциды. Вот почему, конечно, мы ожидаем, что Израиль официально признает Геноцид армян. Мы считаем, что в общественном мнении Израиля все больше и больше людей выступают за признание, в том числе в парламенте. Вчера я встретился с председателем Кнессета. Он вновь выразил свою четкую позицию в отношении важности признания Кнессетом Геноцида армян.

- Предполагаю, что одна из проблем, которые возникают между Израилем и Арменией, - это отношения между Арменией и Ираном. Как вы оцениваете позицию Ирана на Ближнем Востоке и в регионе? Является ли Иран, на Ваш взгляд, позитивным игроком?

- У нас хорошие отношения с соседним Ираном, мы сотрудничаем в разных областях. Принимая во внимание, что мы закрыли границы с другими двумя соседями, с Турцией и Азербайджаном. Иран и Грузия являются двумя соседями, с которыми мы имеем не только нормальные отношения, но и хорошее сотрудничество. И мы прилагаем усилия с целью развития нашего двустороннего сотрудничества и партнерства.

- Препятствует ли это отношениям между Израилем и Арменией?

- Я не думаю, что это является препятствием в наших двусторонних отношениях с Израилем, точно так же, как отношения Израиля с любой соседней страной Армении не являются препятствием.

- Мы не видим посла Армении в Израиле, и мы не видим посла Израиля в Ереване. В чем причина отсутствия обмена послами?

- Наша позиция была очень ясна: как только Израиль откроет посольство в Армении, мы ответим взаимностью и откроем посольство в Израиле.

- Думаю, что одной из трудностей в отношениях между Арменией и Израилем является вопрос вашего соседа Азербайджана. Азербайджанцы утверждают, что за последние несколько месяцев возникли трудности с прекращением огня путем нарушения режима прекращения огня. Как вы прокомментируете это? Нарушает ли Армения режим прекращения огня?

- Мы никогда не просим наших дружественных стран-партнеров поддерживать Армению против кого-либо, в том числе против Азербайджана. В вопросе Нагорного Карабаха наши ожидания заключаются в поддержке и соответствии с позицией международного сообщества. Международное сообщество предоставило мандат трем сопредседателям Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции - стать посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Это уникальная ситуация, когда Соединенные Штаты, Россия и Франция на уровне президентов этих стран приняли пять заявлений о том, как можно было бы решить конфликт очень подробным образом с помощью конкретных принципов и конкретных элементов, разработанных как единое целое, И позиция Армении соответствует позиции стран-сопредседателей, следовательно, позиции международного сообщества.

- Позиция международного сообщества заключается в том, что эти территории в основном азербайджанские, не так ли?

- Это не позиция международного сообщества. Позиция международного сообщества, как я сказал, выражена в пяти заявлениях президентов трех стран-сопредседателей, и очень четко сказано, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен решаться путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха, который будет иметь международную юридически обязательную силу, в том числе для Азербайджана. Это позиция международного сообщества, и мы выражаем нашу поддержку этой позиции, но Азербайджан этого не делает.

Что касается нарушений прекращения огня, и, кстати, это также позиция трех стран-сопредседателей, т.е. международного сообщества, включая Армению, то она заключается в том, что нужно уважать трехсторонние соглашения о прекращении огня, достигнутые между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией в 1994-1995 гг. без ограничений по времени. Азербайджан всегда старается не соблюдать соглашения о прекращении огня и даже поставить под вопрос тот факт, что эти соглашения действуют.

В этом разница между нашей позицией и позицией Азербайджана. Более того, международное сообщество через трех сопредседателей выдвигает предложения о создании механизма расследования нарушений соглашений о прекращении огня. Армения поддерживает предложение о создании механизма расследования нарушений прекращения огня, которое могло бы служить механизмом предотвращения. Азербайджан же отвергает создание этого механизма, поэтому позиция трех стран-сопредседателей. Конечно, сопредседатели являются посредниками и не всегда могут публично высказывать свое мнение об этом. Тем не менее, они всегда говорят, что сторона, которая отказывается создавать этот механизм предотвращения, несет ответственность за все нарушения режима прекращения огня.

- Каковы ваши ожидания от Израиля в плане военной помощи или военного экспорта, потому что я знаю, что это проблема между двумя странами.

- Торговля оружием - это не торговля овощами, и такая торговля всегда имеет свою черную сторону, которая может иметь некоторые негативные последствия. В отношениях Армении с Израилем важно то, что у нас нет табу для обсуждения всех вопросов, даже чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем открыто и пытаемся найти выход.

- Каковы ваши ожидания от Израиля в этом плане?

- Я сказал то, что могу сказать Вам. Мы проводим очень открытые и позитивные обсуждения.