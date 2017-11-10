Республики Арцах должна участвовать во всех раундах переговоров по урегулированию конфликта: Ашот Гулян

Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) обязательно должна участвовать во всех раундах переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам в парламенте Армении спикер парламента Арцаха Ашот Гулян.

«Никто не отвергает участие Арцаха в переговорах, кроме Азербайджана. Когда Азербайджан согласится на участие Арцаха или будет создана соответствующая атмосфера для непосредственного участия Арцаха в переговорах, то это в первую очередь будет свидетельствовать о том, что есть конкретное желание разрешить конфликт. Именно Республика Арцах должна дать ответ на большинство вопросов, которые находятся за столом переговоров или могут появиться во время переговоров. Республика Арцах обязательно должна участвовать во всех раундах переговоров», - сказал Ашот Гулян.

Он согласился с тем, что после апреля 2016 года позиция армянской стороны по урегулированию конфликта в Арцахе усилилась, добавив, что в настоящий момент нет оснований для ослабления этой позиции.

«Жизнь показала, что поведение Азербайджана непредсказуемо, и ничто сегодня не указывает на то, что они изменились, или эта позиция ослабеет, или существуют определенные позитивные процессы. Я просто уверен, что Азербайджан сделал выводы после апрельской войны 2016 года», - сказал Ашот Гулян.