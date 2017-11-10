У премьер-министра Армении обсуждены вопросы, касающиеся работ в национальном парке «Севан» и выполнения данных поручений

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве сегодня состоялось рабочее совещание, посвященное реформам в национальном парке «Севан».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр охраны природы Арцвик Минасян и директор ГНКО «Национальный парк «Севан» Ваге Гуланян доложили Премьер-министру РА о ходе работ и выполнения поручений, данных главой правительства.

Было доложено, что в 2017 году поступления запланированы в размере 287,6 млн драмов, что на 108 миллионов больше показателя 2016 года, а в части арендной платы за землю уже собрано 138,4 млн драмов, что примерно на 40 млн драмов превышает показатель прошлого года. По прогнозу директора ГНКО, план поступлений за этот год будет полностью выполнен.

Было доложено, что посредством периодически продолжающихся субботников ведутся работы по сбору и вывозу мусора, отмечено, что в настоящее время заключены договоры о вывозе мусора с 260 из действующих на территории 290 субъектов.

На совещании были также обсуждены вопросы, касающиеся демонтажа незаконных строений, осуществления лесопосадок, рассмотренных по настоящее время инвестиционных программ, развития водного транспорта.

Премьер-министр поручил продолжить последовательные работы в этом направлении и периодически докладывать об их результатах.