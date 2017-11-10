Случаи искусственного прерывания беременности в военном госпитале: возбуждено уголовное дело

В Главном военной прокуратуре Армении, в рамках программы изучения соблюдения законности государственных интересов за второе полугодие 2017 года, были изучены вопросы кадровой заполненности в Центральном военном госпитале МО Армении. В результате выяснилось, что должностные лица военно-медицинского ведомства МО Армении и соответствующих военных частей, злоупотребив своим служебным положением в корыстных целях, выделили в госпитале кабинет консультанту Т.Т., не имевшему соответствующей лицензии, дозволив ему оказывать медицинскую помощь лицам, обратившимся в военный госпиталь.

Последний, многократно нарушив закон Армении об оказании медпомощи, проводил в указанном кабинете операции искусственного прерывания беременности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по ст.122 и 375 УК Армении. Проводится расследование.