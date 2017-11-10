Мэй: определение точного времени Brexit не оставляет сомнений в его реализации
Определение точного времени выхода Великобритании из Евросоюза не оставляет сомнений в намерении страны прекратить в нем членство. Как передает Арменпресс, об этом написала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в своей статье, опубликованной в пятницу газетой Daily Telegraph.
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