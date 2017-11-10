Президент Молдовы сразу почувствовал аромат армянского коньяка: вместе с супругой Додон посетил Ереванский коньячный завод

Находящийся с государственным визитом в Армении президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной Додон 10 ноября посетил Ереванский коньячный завод, где ознакомились с историей и производственным процессом армянского коньяка «Арарат».

«Я уже чувствую аромат коньяка», - сказал президент Додон при входе на завод.

Игорь Додон познакомился с «Бочкой мира», который был создан в 2001 году в честь визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Она так названа миром, поскольку будет открыта только тогда, когда будет разрешен карабахский конфликт.

Президент Игорь Додон оставил свою подпись в Книге почетных гостей.

Менеджер музея «Арарата»Арно Тадевосян сказал, что президент Молдовы был впечатлен визитом. Игорь Додон был очень взволнован: он фотографировал свою именную бочку.

«Мы представили президенту историю армянского коньяка, а также роль Ереванского коньячного завода «Арарат» в Армении и за рубежом. Мы дегустировали коньяк и делились впечатлениями», - в беседе с Арменпресс сказал Арно Тадевосян.

Он подарил президенту Молдовы коньяк из эксклюзивной серии завода, соответствующей дате его рождения.

«Я думаю, что когда лидер какой-либо страны посещает компанию, это уже говорит о статусе этой компании», - сказал Арно Тадевосян.