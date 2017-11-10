Кобзон раскрыл подробности смерти Михаила Задорнова

Народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил информацию о кончине писателя-сатирика Михаила Задорнова. Его слова передает RT в пятницу, 10 ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Кобзон раскрыл подробности недуга умершего артиста, подчеркнув, что спасти его не удалось бы в любом случае. «Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — отметил он.

Юморист Владимир Винокур, комментируя новость о смерти своего коллеги телеканалу «Звезда», заявил, что «не хочет в это верить».

Ранее в пятницу стало известно, что Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Сатирик перед смертью проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В июне Задорнов рассказал о решении отказаться от процедур, которые называл бесполезными, ради того, чтобы побыть с близкими. Незадолго до кончины он принял православие.