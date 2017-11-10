Кинокомпания The Walt Disney Company объявила в четверг о планах снять четвертую трилогию по мотивам легендарной киносаги "Звездные войны". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте"Звездных войн", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно нему, сценаристом и режиссером новых фильмов станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод киноэпопеи "Эпизод VIII: Последние джедаи", премьера которого запланирована на 14 декабря этого года. Новая трилогия не будет связана с историей семьи Скайуокеров. "Джонсон представит новых героев из того угла галактики "Звездных войн", который раньше никем не исследовался", - говорится в сообщении компании.

The Walt Disney Company приобрела основанную Джорджем Лукасом компанию Lucasfilm, которая владеет правами на "Звездные войны", в октябре 2012 года за $4,05 млрд. Вскоре было объявлено о планах по съемкам новой кинотрилогии. Ее первая серия, "Эпизод VII: Пробуждение Силы" (режиссер Джей Джей Абрамс), вышла на экраны 14 декабря 2015 года. В том же году представители The Walt Disney Company объявили, что компания собирается выпускать по одному новому фильму в цикле "Звездные войны" ежегодно.

Выход "Эпизода IX", который пока не имеет полного названия, предварительно запланирован на 2019 год. Кроме того, Lucasfilm запустила в производство отдельный киносериал-антологию "Звездные войны: истории", первой частью которого стала лента "Изгой-один" (2016, режиссер Гарет Эдвардс). Вторая картина этого цикла - "Хан Соло" (режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер) - в настоящее время снимается и должна появиться на экранах в 2018 году.



