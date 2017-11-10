Конечным пунктом маршрута аэропорт «Звартноц»-Ереван станет станция метро «Еритасардакан»

С 11-го ноября автобусный маршрут N201 аэропорт «Звартноц» -Ереван будет осуществляться в соответствии с расписанием, с 07.00 до 22.00, через каждые 30 минут, затем – с 22.30 до 07.00 – через каждый час.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, от аэропорта «Звартноц» автобусы будут двигаться с остановками в Паракаре, Аргаванде, у Центральной автостанции, на проспекте Маштоца у бывшего «Крытого рынка», на проспекте Маштоца у школы имени Шаумяна, у Оперного театра, у станция метро «Еритасардакан» .

Конечным пунктом автобусного маршрута N201 аэропорт «Звартноц» -Ереван станет станция метро «Еритасардакан», откуда автобусы будут двигаться в направлении аэропорта «Звартноц» с остановками у церкви Катохике, на площади Республики, на улице Амиряна, на проспекте Маштоца у бывшего «Крытого рынка», у Центральной автостанции,в Аргаванде, в Паракаре, у аэропорта «Звартноц».

Кроме того, в ближайшие дни в этих автобусах будут установлены терминалы, с помощью которых пассажиры смогут оплачивать проездные билеты банковскими карточками.

Автобусный маршрут N201 аэропорт «Звартноц»-Ереван обслуживает компания «Элит бас». Стоимость проезда - 300 драмов.