Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Потребление в раннем возрасте пищи с низким содержанием белка может положительно сказаться на продолжительности жизни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли ученые из лондонского Университета Фрэнсиса Крика, исследование публикует Phys.org.

В своей работе биологи использовали мушек-дрозофил, генные болезни которых на две трети совпадают с человеческим. Особи, в молодости получавшие питание с минимальным содержанием белка, прожили в два раза дольше своих сородичей.

По мнению ученых, подобные результаты можно объяснить липидами, выделяемыми кожей. При рационе с высоким содержанием белка эти соединения отличаются повышенной токсичностью и хуже защищают от веществ, которые ускоряют старение.