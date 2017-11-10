Audi в шестой раз подряд возглавила рейтинг надежности журнала Consumer Reports

Немецкая автомобильная компания Audi в шестой раз подряд возглавила рейтинг надежности американского журнала Consumer Reports. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 ноября.

Рейтинг составляется на основе отзывов читателей издания о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние 12 месяцев эксплуатации своих автомобилей.

В опросе принимали участие владельцы машин, выпущенных не ранее 2014 года. В нынешнем году изданию удалось собрать отзывы о примерно 640 тысячах автомобилей разных производителей.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).