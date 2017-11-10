Международная организация Federbet, занимающаяся выявлением договорных матчей, заподозрила сборную Армении по футболу в организации договорного матча против национальной команды Беларуси. Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Армении категорически опровергает информацию о договорном матче с Беларусью.

Federbet отмечает, что несмотря на счет 0:0 до 41-й минуты матча, были зафиксированы необычные движения ставок на победу Армении.

"Подозрения подтвердились, когда к концу первого тайма было забито два быстрых гола Озбилизом и Мхитаряном (2:0), а через 10 минут после начала второго тайма счет был уже 3: 0, то есть подозрительные ставки, которые вызвали аномальное движение коэффициента, сыграли".

"До матча странных движений коэффициентов не было. Мировые букмекеры открыли линии на рынок "тотал больше 2.5" (3 и более голов в матче) с коэффициентами в районе "двойки". При этом, странности начались происходить уже по ходу матча", - пишет Federbet ".

Как отмечают в компании, до 41-й минуты сохранялся счет 0:0, но коэффициент на "тотал голов" больше 2.5, который должен расти, оставался на уровне "двойки"."Это навело на подозрения, что с этим матчем что-то не так. Подозрения подтвердились: к концу первого тайма было забито два быстрых гола Озбилисом и Мхитаряном (2:0), а через 10 минут после начала второго тайма счет был уже 3:0, то есть подозрительные ставки, которые вызвали аномальный движение коэффициента, сыграли", - отмечается в заявлении компании.Сборная Армении 13 ноября проведет в Ереване еще один товарищеский матч со сборной Кипра.