Мэр Еревана Тарон Маргарян: Мэрия Еревана придает особую важность участию и вовлеченности молодежи в деле управления столицей

Мэр Еревана Тарон Маргарян нааправил поздравительное послание по поводу Дня молодежи. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, в послании сказано:

«Дорогие представители молодого поколения,

Oт всей души поздравляю вас по случаю Всемирного дня молодёжи. То, что молодежь является движущей силой любого общества, является неоспоримым фактом. Новые идеи и смелые решения всегда были и остаются исключительными особенностями образа жизни и деятельности молодежи. И именно поэтому в быстро развивающемся мире все больше внимания уделяется вовлеченности молодежи в развитие и процветание государств.

Несомненно, наша страна не является исключением и с радостью должны отметить, что постоянно расширяется участие молодежи в различных секторах экономики и отраслях государственного управления, что, в свою очередь, способствует устойчивому развитию и прогрессу нашей страны. Мэрия Еревана также придает особую важность участию и вовлеченности молодежи в процесс управления столицей и постепенно формируется все больше платформ для того, чтобы сделать этот процесс более ощутимым и предметным, а также оказать содействие в реализации инновационных идей и инициатив молодежи.

Желаю вам непоколебимой воли и неиссякаемой энергии на пути к реализации ваших новых идей и инициатив, будучи уверенными в том, что вы вносите свой вклад в развитие и процветание своей страны.

Тарон Маргарян»