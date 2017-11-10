Президент Республики Молдова Игорь Додон считает свой первый официальный визит в Армению важным сигналом для граждан обеих стран.

Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил Святой Первопрестольный Эчмиадзин. Президент Республики Молдова Игорь Додон считает свой первый официальный визит в Армению еажным сигналом для граждан обеих стран. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в Эчмиадзине.

«Думаю, что первый официальный визит Президента Республики Молдова в Армению является важным сигналом для граждан обеих стран»,- сказал Президент Республики Молдова Игорь Додон, особо отметив гостеприимство армян.

«В этом году мы отмечаем 25 лет дипломатических отношений, но президенты Молдовы до сих пор не приезжали в Ереван ни с рабочим, ни с официальным визитом. Я думаю, что мой визит в Армению открывает новую страницу наших двусторонних отношений»,- сказал он.

«Начиная с 14-15-го веков, в Молдове имеется активная армянская диаспора, и наши народы всегда жили в мире и согласии, и я надеюсь, что наши хотошие отношения продолжатся и в будущем»,- сказал Президент Республики Молдова Игорь Додон.

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 9-11 ноября в Армению с официальным визитом прибыл Президент Республики Молдова Игорь Додон.

В рамках официального визита Президента Молдовы в резиденции Президента Республики Армения состоялись армяно-молдовские переговоры высокого уровня в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.Президент Республики Армения Серж Саргсян и Президент Республики Молдова Игорь Додон подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий "Тумо", Академию шахмат Армении. Президент Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".В честь находящегося с официальным визитом в Армении Президента Молдовы Игоря Додона вечером от имени Президента Сержа Саргсяна был дан официальный приём.