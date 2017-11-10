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Три американца оказались богаче половины населения США


Совокупное состояние трех богатейших американцев — основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек. Об этом говорится в исследовании американского Institute for Policy Studies.

Согласно рейтингу журнала Forbes, суммарный капитал упомянутых выше бизнесменов оценивается в 250 миллиардов долларов. В докладе отмечается, что состояние 25 богатейших миллиардеров США, в том числе основателя Facebook Марка Цукерберга и создателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, оценивается в один триллион долларов.

Состояние средней американской семьи, без учета стоимости автомобиля, оценивается в 80 тысяч долларов. Разрыв между богатейшими и беднейшими растет, констатируют эксперты. Они предлагают бороться с чрезмерной концентрацией капитала с помощью налогов.

 

 



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