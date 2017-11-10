США больше на позволят другим странам получать от них выгоду в торговле, заявил Трамп

Соединенные Штаты больше на позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду, Вашингтон будет работать только на равноправной основе, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саммите АТЭС во Вьетнаме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что США больше "не потерпят хронические нарушения в торговле" и будут настаивать на честной и равноправной торговой политике".

"С этого момента мы будем работать на равноправной основе. Мы больше не позволим получать выгоду от Соединенных Штатов. Я всегда буду ставить США на первое место", — сказал американский президент.

Он отметил, что Вашингтон готов "работать с каждым из лидеров для достижения взаимовыгодного решения".