Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию Национального собрания Республики Арцах

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял делегацию Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) во главе с председателем НС Арцаха Ашотом Гуляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Делегация прибыла в Армению для участия в 12-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и НС НКР.

Президент Саргсян приветствовал делегацию в Армении, придав важность тесным контактам между парламентами Армении и НКР.

Серж Саргсян подчеркнул, что независимо от формата взаимодействия – будь то заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, совместные заседания постоянных комиссий НС или контакты депутатских групп – это, в любом случае, лучший способ по обмену информацией и совмещению усилий в направлении решения общих проблем.

«Меня всегда охватывает оптимизм в связи с тем обстоятельством, что, несмотря на навязанную войну, несмотря на напряженность на линии соприкосновения, наши братья и сестры в Арцахе преисполнены веры в свое будущее и с этой верой укрепляют свою государственность, повышают благосостояние, развивают демократию.

И это всех нас убеждает, что мы на верном пути и что наша воля непреклонна. На этом пути, конечно, очень важной вехой было проведение 20 февраля с.г. конституционного референдума, что еще раз подтвердило: нет разобщенности между исполнительной и законодательной властями Арцаха и народом республики. А это чрезвычайно важное обстоятельство на пути противостояния вызовам. Считаю, никто не сомневается, что на этом пути не только Республика Армения и наши граждане, но и все армянство рядом с вами, и так будет всегда», – сказал Серж Саргсян.

Президент подчеркнул, что итоги обсуждений парламентариев нужно периодически представлять гражданам двух армянских республик, поскольку, по его словам, мы крепки, оптимистичны, решительны, если наши шаги созвучны желаниям нашего народа.

Спикер НС Арцаха поблагодарил президента РА Сержа Саргсяна за гостеприимство, отметив, что подобные встречи с главой армянского государства – хорошая возможность, помимо повестки сотрудничества, затронуть и представляющие обоюдный интерес актуальные темы, вопросы общеармянского значения.

«Как Вы отметили, г-н президент, сейчас мы вступили в очень важный этап – в плане приведения в соответствие регулировок в нашей жизни с новыми конституциями и в Армении, и в Арцахе после конституционных референдумов. Хотя мы и выбрали разные модели государственного управления, но в этом процессе у нас много общностей. Об этом свидетельствует и пройденный путь. Есть определенные особенности, которые мы, конечно, хотели бы обсудить с нашими коллегами, которые могут оказать содействие в деле приведения нашего законодательства в соответствие с главным законом», – сказал Ашот Гулян.