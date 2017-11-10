"Решительная поддержка": Грузия останется с миссией НАТО в Афганистане

Грузия продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в прежнем составе – 870 военных, заявил министр обороны Грузии Леван Изория в Брюсселе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik Грузия, в грузинских СМИ периодически поднимается вопрос о сокращении миротворческого контингента в

Афганистане, что категорически отвергается министерством обороны страны.

"Мы остаемся верными международным обязательствам и продолжаем участие в этой миссии в существующей контрибуции. В частности и в будущем году 870 грузинских военнослужащих продолжат вносить свой особенный вклад в дело обеспечения безопасности и стабильности мира вместе с НАТО и странами партнерами", — сказал Изория.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года в соответствии с соглашением между альянсом и афганскими властями. В ней участвуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.