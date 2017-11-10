Британский серфингист сломал позвоночник, пытаясь покорить гигантскую волну

Британский серфингист Эндрю Коттон получил перелом позвоночника во время "штурма" 15-метровой "водной стены" у побережья Португалии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun. Видеозапись своего падения с доски спортсмен выложил в Instagram.

Инцидент произошел в минувшую среду, 8 ноября, в каньоне Назаре.На кадрах видно, как гигантская волна накрыла Коттона, после чего отбросила его сторону.

После происшествия мужчину сразу же доставили в местную больницу, где у него констатировали перелом позвоночника. Сам Коттон заявил, что намерен продолжить заниматься серфингом.