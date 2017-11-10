В одном из бизнес-центров в Баку разгорелся пожар

В одном из бизнес-центров в Баку - «AFEN Plaza», расположенном в Наримановском районе Баку, разгорелся пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство АПА.

На место прибыли пожарные отряды. Причина возгорания выясняется.