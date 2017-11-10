Опрос: более 80% избирателей Трампа проголосовали бы за него снова

Порядка 82% американцев проголосовали бы за Дональда Трампа вновь, свидетельствует совместный опрос, проведенный изданием Politico и компанией Morning Consult, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно опросу, 82% проголосовавших за кандидатуру Трампа на президентских выборах прошлого года, отдали бы за него свой голос, если бы им вновь пришлось голосовать.

Только 7% опрошенных избирателей Трампа сказали, что проголосовали бы за другого кандидата при такой возможности. Остальные респонденты не смогли дать ответ.

Издание отмечает, что 8% из поддержавших Трампа, все же сказали, что не стали бы голосовать за него на выборах 2020 года, а предпочли бы некоего гипотетического кандидата из партии демократов. Однако 76% из них хотят видеть Трампа на посту президента и в 2020 году.

Кроме того, опрос показал, что всего 52% респондентов верят в то, что президент сможет остаться на посту президента полный срок, в то время как 37% считают, что Трамп уйдет с должности раньше срока.

Согласно опросу, 53% опрошенных считают, что победа Трампа на выборах была законной, в то время как 33% сомневаются в этом.

Опрос, в котором приняли участие почти 2 тысячи зарегистрированных избирателей, проводился с 26 по 30 октября.