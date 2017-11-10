12-15 ноября на всей территории Армении ожидается сухая погода. Температура воздуха повысится

12-15 ноября на всей территории Армении ожидается сухая погода. Температура воздуха повысится. Ветер будет западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.



Температура воздуха 12-го ноября днем повысится на 2-3 градуса, а затем существенно не изменится.



В Ереване в пятницу температура воздуха в дневные часы составит 11-13 градусов выше нуля, на следующий день потеплеет на 1-2 градуса, а в последующие три дня столбик термометра закрепится на отметке 14-15 градусов тепла.