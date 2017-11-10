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12-15 ноября на всей территории Армении ожидается сухая погода. Температура воздуха повысится


12-15 ноября на всей территории Армении ожидается сухая погода. Температура воздуха повысится. Ветер будет западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха 12-го ноября днем повысится на 2-3 градуса, а затем существенно не изменится.

В Ереване в пятницу температура воздуха в дневные часы составит 11-13 градусов выше нуля, на следующий день потеплеет на 1-2 градуса, а в последующие три дня столбик термометра закрепится на отметке 14-15 градусов тепла.

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