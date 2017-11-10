"Коррупция" - это слово, которое лучше всего подводит итоги 2017 года в Бразилии. К такому выводу пришли участники опроса, организованного среди жителей страны консалтинговой компанией Cause, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Исследование проводилось в три этапа. В итоге первое место осталось за "коррупцией" - это слово назвали наиболее соответствующим реальности 37% респондентов. Вторую и третью строчки рейтинга заняли "стыд" и "кризис" (26% и 18% соответственно). Другими кандидатами на признание словом года были "напряженный" и "перемена", в поддержку которых высказались 10% и 9% опрошенных.

Подобное исследование проводилось в Бразилии во второй раз в ее истории. В декабре 2016 года словом, отражающим его итоги, было выбрано "негодование".



