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Инвесторы из Ливана желают основать в Армении производство бытовой техники


Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян встретился с директором по развитию бизнеса ливанской компании «AC HOLDING» для обсуждения инвестиционной программы.  Инвесторы из Ливана желают основать в Армении производство бытовой техники. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении.

«Очень рад, что после нашей последней встречи в Ливане увидел вас в Ереване. Надеюсь ппродолжить шаги в направлении осуществления инвестиционных проектов»,- сказал министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян.

По его словам, правительство Армении готово поддержать осуществление этой программы и будет постоянно держать в центре внимания инвестиционные проекты.

Представители ливанской компании «AC HOLDING» отметили, что близки к завершению этапа приобретения территории под свое производство. Близки к завершению и изучения с целью определения последующих шагов  в направлении осуществления инвестиционного проекта.

В ходе встречи были представлены льготы, которые государство может представить инвесторам, а также возможности применения этих льгот. Была достигнута договоренность о передаче инвесторам соответствующей информации после того, как этап изученя подойдет к концу.

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