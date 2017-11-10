Политика президента США Дональда Трампа породила в мире "гигантскую нестабильность". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким заявлением глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил в четверг вечером в эфире немецкого телеканала ZDF.

Габриэль упрекнул Трампа в отсутствии значимой внешнеполитической повестки, которая "отвечала бы американским политическим традициям, сформированным после Второй мировой войны", а также в подчинении внешней политики США внутренним интересам страны. Трамп, по мнению Габриэля, строит двусторонние отношения с каждой из стран в отдельности, "заключает временные сделки", и забывает при этом о сформированном общемировом порядке.

"Мы живем в условиях, когда приходится говорить не о "Большой двадцатке" или "семерке", а скорее о "двойке", - рассказал министр. По его мнению, Соединенные Штаты готовы соблюдать сформированные в мире правила лишь в отношениях "с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно". Габриэль отметил, что все это порождает в мире "гигантскую нестабильность".



