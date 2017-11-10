Новый пакет интернета объемом в 10 ГБ для абонентов мобильной связи Ucom

С сегодняшнего дня все мобильные абоненты Ucom будут иметь возможность активации нового пакета интернета объемом в 10 ГБ всего за 5000 драмов. Абоненты предоплатных услуг смогут активировать его, набрав команду *205*5#, а абоненты постоплатных тарифных планов – команду *200*5#. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

Срок действия пакета составляет 30 дней. Абоненты смогут контролировать количество потраченных мегабайтов, проверять остаток пакета и срок его действия, набрав *205*20# в случае если используют предоплатные услуги, и команду *200*20# при использовании постоплатных тарифных планов.

«Данный пакет удовлетворит требования всех тех абонентов, которые не представляют своей жизни без смартфонов. Пакет интернета с таким объемом предназначен для всех тех, кто предпочитает отвечать на деловые письма в ту же секунду и из любого местоположения, или же в основном общается со своими близкими через интернет», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Напомним, что одновременно можно активировать несколько пакетов. Пакеты интернета можно использовать в том случае, если телефонный номер абонента находится в активном периоде, а сам абонент не находится в роуминге.