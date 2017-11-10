В Армении интенсивность проведения боевой подготовки военнослужащих ЮВО увеличилась на 20 %

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении за летний период обучения военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных и подразделений связи повысили интенсивность боевой подготовки в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 20 процентов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие соединения принимали участие в более 150 тактических и тактико-специальных учениях, в том числе международных «Взаимодействие и Поиск – 2017», а также провели более 500 огневых тренировок с выполнением стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков.

Особенностью проводимых занятий по боевой подготовке в Закавказье является высокогорная местность. Военнослужащие проводили боевые стрельбы, в том числе выполняли контрольные и зачетные упражнения на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» на высотах от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря, с применением различных баллистических поправок. Более 50 процентов занятий проводилось в темное время суток и в сложных климатических метеоусловиях.