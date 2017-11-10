В рамках официального визита Президента Молдовы, в резиденции Президента Республики Армения 10-го ноября состоялась официальная церемония прощания с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В состоявшейся до этого приватной беседе руководители обеих стран высоко оценили результаты состоявшихся переговоров, которые, по оценке сторон, придадут новый стимул развитию армяно-молдавских отношений и углублению сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес.

"Уважаемый Игорь Николаевич,Хочу ещё раз выразить уверенность, что Ваш визит в Армению обогатит наши отношения в политическом сотрудничестве, в сотрудничестве в области экономики и гуманитарной сфере, потому что на самом деле мы в этом нуждаемся, и это вытекает из интересов наших народов. Вчера Вы побывали в Национальном Собрании, сегодня встретитесь с премьер-министром Армении, то есть существует возможность вести переговоры по всем вопросам.Конечно, у нас много общего и в двусторонних отношениях, и в стремлениях наших народов, также как в наших личных стремлениях, и посредством сотрудничества мы достигнем успехов.Я считаю, мы только так должны двигаться вперёд. Ещё раз благодарю за визит. Мы провели плодотворные переговоры, поговорили о многих вопросах, представляющих взаимный интерес",- сказал Президент Саргсян.Президент Молдовы выразил благодарность коллеге за приглашение и, по его оценке, прекрасный приём, подчеркнув, что с уверенностью можно сказать, что визит был эффективным и долгожданным."Мы вчера, практически, затронули все вопросы нашего двустороннего сотрудничества. Мы договорились о том, что в ближайшее время проведём межправкомиссию. Я надеюсь, что это будет в первой половине следующего года, совместно с форумом деловых людей.Мы вчера очень продуктивно пообщались с представителями и с руководством парламента. Мы договорились, что выйдем с инициативой, и пригласим депутатов армянского парламента, которые должны участвовать в работах межпарламентской группы дружбы. Я надеюсь, что это произойдёт в ближайшие месяцы. Также мы обсудили и другие вопросы, которые касаются сотрудничества наших стран. Хочу Вас поблагодарить за приглашение, за прекрасный приём, и ждём Вас в Республике Молдова", - сказал Президент Республики Молдова Игорь Додон.