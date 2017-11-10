Билеты на футбольный матч Армения - Кипр уже в продаже

Билеты на матч Армения-Кипр уже в продаже. Как известно, 13-го ноября, в 18:00 на "Республиканском" стадионе состоится товарищеский матч между сборными Армении и Кипра.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ФФА, билеты на футбольный матч поступили в продажу с 10-го ноября. Приобрести их можно в кассах при "Республиканском" стадионе.

Цена на билеты:

- южная и северная трибуны - 2000 драм

- восточная трибуна - 3000-4000 драм

- западная трибуна - 4000-5000 драм

По вопросам билетов звонить только на "Республиканский" стадион по номерам: 55 53 52, 55 53 51. Доставка производится по телефону: 077 52 30 34.