"Известия": умер сатирик Михаил Задорнов

Умер сатирик Михаил Задорнов. Как передает Арменпресс, об этом сообщают "Известия".

"Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни", - информирует издание.

Ранее СМИ сообщали, что Задорнов страдает онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован.

Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Широкую известность он приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Задорнов - автор сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный безумный безумный мир", "Я люблю Америку" и других.





