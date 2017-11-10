"Известия": умер сатирик Михаил Задорнов
Умер сатирик Михаил Задорнов. Как передает Арменпресс, об этом сообщают "Известия".
"Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни", - информирует издание.
Ранее СМИ сообщали, что Задорнов страдает онкологическим заболеванием. В конце 2016 года юморист был прооперирован.
Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Широкую известность он приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Задорнов - автор сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный безумный безумный мир", "Я люблю Америку" и других.
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