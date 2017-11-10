Мы показали красивую командную игру: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян прокомментировал матч сборной Армении со сборной Беларуси. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Мы показали красивую командную игру. Приятно было стать автором гола», - пишет Генрих Мхитарян.

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» коснулся выступления Генриха Мхитаряна в составе сборной Армении.

«Это был хороший день для Генриха Мхитаряна. Мхитарян помог сборной Армении одержать убедительную победу над Беларусью в товарищеском матче (4:1). Генрих забил второй гол своей команды, поставив точку в великолепной командной атаке»,- пишет manutd.com.

Напомним, что в прошедшей на ереванском «Республиканском» стадионе игре сборная Армении победила белорусов благодаря голам Араса Озбилиза, Генриха Мхитаряна, Румяна Овсепяна и Эрика Варданяна, а 13-го ноября команда Артура Петросяна примет сборную Кипра.