Полиция Израиля несколько часов допрашивала Нетаньяху

Израильская полиция подтвердила, что ее следователи несколько часов допрашивали премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

"Мы подтверждаем, что премьер-министр допрашивался сегодня (в четверг) в течение нескольких часов в своей иерусалимской резиденции в рамках расследования, которое ведет "Лахав-433", — говорится в заявлении полиции.

Сам премьер настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.



