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Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы


Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 10 ноября, принял председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тёрнстрём. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Глава правительства отметил важность визита председателя Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и ее участия в Армении в мероприятии, посвященном 20-летию местных властей.

По словам премьера, Армения высоко оценивает сотрудничество с Советом Европы и активно участвует в работе всех уставных и консультативных органов СЕ, в том числе и Конгресса местных и региональных властей.

Гудрун Мослер-Тёрнстрём в свою очередь назвала эффективным сотрудничество республики с Конгрессом местных и региональных властей, отметив, что для них Армения – надежный партнер. Она сообщила, что провела продуктивные обсуждения с министром территориального управления и развития Армении Давидом Локяном, в курсе проводимых в сфере реформ, выразила готовность продолжить содействие в этом процессе.

Карен Карапетян и Гудрун Мослер-Тёрнстрём обменялись мнениями вокруг вопросов укрепления местной демократии в Армении.

Карен Карапетян представил инициированные правительством Армении реформы в сферах территориального управления и местного самоуправления, целью которых является изменение образа мышления общинных органов управления, повышение их роли. 

Глава правительства поблагодарил за постоянное содействие Конгресса реформам сферы.

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